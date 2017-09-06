У Фонда госимущества – новый и.о. главы

Кабинет министров на заседании 6 сентября назначил исполняющим обязанности главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-премьера Павла Розенко.

На пленарном заседании 13 апреля 2017 года Верховная Рада одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.

После ухода Билоуса приказом по Фонду и.о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 годах и с июня 2014 года по май 2015 года.

Виталий Трубаров, 1973 года рлждения, окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годах стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву. В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.