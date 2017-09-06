На реформу образования в 2018-м нужны три миллиарда, – Гриневич

Для финансирования реформы образования из государственного бюджета в следующем году потребуется 3 млрд гривен.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в комментарии журналистам.
"Разные позиции, вполне инновационные, которые касаются самой реформы, - это более 3 млрд гривен на следующий год", - отметила она.
В частности, Гриневич рассказала, что эти деньги нужны для повышения на 25% зарплат учителям, внедрение электронной платформы, на что, по ее словам, уйдет 50 млн гривен, повышение квалификации учителей - 500 млн гривен, и тому подобное.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании".