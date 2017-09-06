АТО: враг 6 раз обстреливал Лебединское

Обстановка в районе проведения антитеррористической операции несколько изменилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сегодня, 6 сентября, основная активность противника фиксировалась на приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному.

На донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты Бутовка и Зайцево.

На луганском направлении единственный обстрел нашего опорного пункта из гранатомета зафиксирован около 13:00 вблизи Крымского.

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По состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потерь среди наших военных нет.