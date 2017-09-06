Правительство разрешило госпредприятиям продавать активы через Prozorro.Продажи

Кабинет Министров Украины 6 сентября 2017 года принял постановление, которое дает официальное разрешение госпредприятиям продавать собственные активы через Prozorro.Продажи.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передают ряд СМИ.

"Сегодня мы предлагаем запустить пилотный проект ProZorro.Продажи на уровне правительства. Это позволит установить прозрачные правила для всех государственных предприятий и организаций, которые смогут продавать свое имущество на аукционах ProZorro.Продажи", - сказал Кубив.

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Постановление "О реализации пилотного проекта по организации электронных торгов (аукционов) с использованием электронной торговой системы Prozorro.Продажи" дает официальное разрешение государственным предприятиям, учреждениям и организациям продавать собственные активы через Prozorro.Продажи. При этом участие заказчиков в пилотном проекте остается добровольным и бесплатным.

Кубив отметил, что ProZorro.Продажи работает де-факто с сентября 2016 года. Уже продано имущества на 2,7 млрд грн, а потенциально система может ежегодно реализовывать имущества только государственных предприятий на 7 млрд грн.

Напомним, Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro.