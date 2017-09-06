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Главная » Страна » Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен
Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен
Фото: sunrise-r9.org

Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен

Но не сразу

06.09.17 20
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Новый закон "Об образовании" предусматривает установление минимального оклада учителей на уровне трех минимальных заработных плат - 9600 гривен. Но зарплаты будут расти постепенно.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в комментарии журналистам, передает "Укринформ".

Она напомнила, что во внесенном правительством варианте законопроекта "Об образовании" планировалось установить минимальный оклад для учителей на уровне трех минимальных заработных плат, которые на тот момент равнялись прожиточному минимуму.

"Когда минимальную зарплату отвязали от минимального прожиточного минимума, и она стала вдвое выше минимального прожиточного минимума, было принято решение во всех законах заменить минимальную заработную плату минимальным прожиточным минимумом", - отметила Гриневич.

Она прибавила, что профильный Комитет Верховной Рады внес поправку, определив, что минимальная зарплата для учителя будет устанавливаться на уровне четырех прожиточных минимумов.

"При рассмотрении в Верховной Раде была поставлена на утверждение поправка Комитета о четырех минимальных прожиточных минимумах, и под нее не нашлось в зале достаточного количества голосов. Таким образом... мы возвращаемся к предыдущей редакции - три минимальных заработных платы", - пояснила она.

Министр добавила, что для установления минимального оклада учителя на уровне 9600 гривен из госбюджета необходимо выделить 120 млрд гривен, поэтому будет разработан план такого повышения и механизм, чтобы уровень зарплаты соответствовал и качеству преподавания.

"Мы при подготовке закона об общем среднем образовании будем выписывать механизмы оплаты работы учителя", - сообщила Гриневич.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании".

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