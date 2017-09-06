Германия против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ОРДЛО

Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства оккупированных территорий

В федеральном правительстве Германии считают, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 6 сентября, заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает DW.

По ее словам, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН в Донбасс, однако к некоторым деталям предложения Москвы Берлин относится скептически.

Кроме территории размещения миссии правительство Германии не видит оснований предоставлять боевикам право голоса в обсуждении вопроса миротворцев. "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых "народных республик", – отметила представительница немецкого правительства.

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.