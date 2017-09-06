Руководитель налоговой в Черновицкой области попался на взятке в 1 млн грн

Начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС требовал взятку за решение вопросов, связанных с возмещением НДС

В Черновицкой области задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС за вымогательство взятки в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновник задержан в рамках расследования в уголовном производстве, начатом по ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В ГПУ отметили, что налоговик требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС.

Он был задержан во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс. грн. Всего он получил 200 тыс. грн взятки.

Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.