Руководитель налоговой в Черновицкой области попался на взятке в 1 млн грн

В Черновицкой области задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС за вымогательство взятки в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Чиновник задержан в рамках расследования в уголовном производстве, начатом по ч.4 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
В ГПУ отметили, что налоговик требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС.
Он был задержан во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс. грн. Всего он получил 200 тыс. грн взятки.
Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.