"Школьное перемирие" в Донбассе снизило число обстрелов на 67%, – ОБСЕ

"Школьное перемирие" в Донбассе помогло снизить число нарушений режима прекращения огня на 67%. Об этом заявил в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Как отметил дипломат, на предыдущем заседании участники контактной группы в очередной раз подтвердили свою приверженность бессрочному прекращению огня по случаю начала учебного года: "Я хотел бы обратить внимание на изменение в ситуации на местах по данным СММ ОБСЕ. Если сравнить период с 25 августа по сегодняшний день с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а число срывов – на 74%".

По словам Сайдика, приоритет Трехсторонней контактной группы – защита гражданского населения в зоне конфликта.

"Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и, конечно, так называемому "хлебному перемирию", в этом году удалось избежать повторения "горячего" лета, как в 2015 и 2016 годах", – заявил спецпредставитель ОБСЕ.

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Он заверил, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы стороны обеспечивали длительность режима бессрочного прекращения огня. С этой целью рабочая группа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня – в частности, требования по обнародованию приказов и их последовательной реализации.

Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотого, а также возможность этого и в новых зонах. Немало внимания участники переговоров уделили вопросам защиты объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры.