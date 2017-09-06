Минэкономики сформировало экспертную группу для усиления сотрудничества с НАТО

Межведомственная группа будет анализировать состояние сотрудничества Украины с НАТО в экономических и ресурсных аспектах

Министерство экономики создало межведомственную экспертную группу по подготовке и выполнению решений Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам экономической безопасности (СРГЭБ). Группа создана в рамках выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год, сообщает Правительственный портал.

"Межведомственная экспертная группа - временный консультативно-совещательный орган при Минэкономразвития, целью которого станет разработка предложений касательно приоритетных задач и мероприятий, направленных на развитие эффективного сотрудничества Украины с НАТО. Председателем межведомственной экспертной группы является Юрий Бровченко, заместитель министра экономического развития и торговли Украины – Национальный координатор по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в экономической сфере. В состав межведомственной экспертной группы вошли представители Минэкономразвития, Минобороны и государственного концерна "Укроборонпром", – отмечается в сообщении.

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Межведомственная экспертная группа будет анализировать состояние сотрудничества Украины с НАТО в экономических и ресурсных аспектах, готовить согласованные предложения касательно перспективных направлений такого сотрудничества и пути совершенствования форм взаимодействия. Также группа будет мониторить реализацию договоренностей и изучать проблемные вопросы, связанные с выполнением договоренностей, достигнутых на заседаниях СРГЭБ.

Кроме того, межведомственная экспертная группа будет осуществлять подготовку рекомендаций касательно необходимости привлечения консультационной, консультативной и технической помощи НАТО, инициировать разработку соответствующих международных программ.