Германия и Франция разработают концепцию присутствия миротворцев в Донбассе

ФРГ не хочет сразу отвергать предложение России, поскольку РФ имеет важное значение в решении многих международных вопросов в сфере безопасности

Федеративная Республика Германия и Франция с учетом расхождений между Украиной и РФ в ближайшее время разработают концепцию видения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера, передает УНИАН.

"Вместе с французскими партнерами по нормандскому формату в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата "голубых касок", – заявил он.

Шефер отметил, что "не в интересах Германии превращение войны в Донбассе в замороженный конфликт, наподобие Приднестровья или Грузии".

"Очевидно, многие международные вопросы в сфере безопасности без РФ не решишь, это касается и Северной Кореи. Поэтому сразу отвергать российские предложения недальновидно", – считает он.

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Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков в Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.