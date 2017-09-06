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Документ Украина передала генсеку и в Совбез ООН позицию по миротворческой миссии в Донбассе

<span class="label red">Документ</span> Украина передала генсеку и в Совбез ООН позицию по миротворческой миссии в Донбассе
Фото из открытых источников

Наша страна выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации

06.09.17 14
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Украина передала генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета безопасности ООН официальную позицию страны по миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины в ООН в Twitter.

"Довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", – говорится в сообщении.

Согласно документу, Украина выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации (РФ), поскольку РФ является страной-агрессором в конфликте в Донбассе.

Ранее сообщалось о заявлении пострпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, что участие РФ в миротворческой миссии в Донбассе исключено. "Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни – РФ", – заявил Ельченко.

Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков в Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

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