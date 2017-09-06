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Главная » Страна » Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги
Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги
Фото: ukrafoto.com

Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги

Общая сумма перерасчета, отраженная в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72 млн грн

06.09.17 721
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Коммунальные управляющие компании Киева, осуществляющие предоставление услуг по содержанию домов и придомовых территорий, произвели перерасчет за предоставленные и некачественно предоставленные отдельные услуги. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Общая сумма перерасчета, отраженная в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72 млн грн.

"Мы провели анализ обращений людей по качеству работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭКов). Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг – сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, дымовентеляционных каналов, внутридомовых систем, неубранные придомовые территории и лестничные клетки, отсутствие освещения мест общего пользования, невыполнение полива дворов, клумб и газонов и так далее", – сказал замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Всего, как сообщил заместитель главы КГГА, полмиллиона квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами жилищно-коммунальной инспекции.

"Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ – должны быть корректировки оплаты", – подчеркнул он.

Напомним, требование о перерасчете было озвучено КГГА 1 сентября.

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