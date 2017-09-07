Позиции сил АТО обстреляны 34 раза

В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 34 обстрела украинских позиций со стороны террористов.
Как сообщает пресс-центр АТО, основная активность боевиков сохраняется на Приморском направлении. Здесь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции на подступах к Водяному, а также возле Гнутово, Богдановки и Талаковки.
На Донецком направлении вражеские обстрелы были зафиксированы в окрестностях Зайцево. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевской промзоне.
На Луганском направлении террористы выпустили три мины калибра 82 миллиметра вблизи Малинового.
Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, "Школьное перемирие" в Донбассе снизило число обстрелов на 67%.