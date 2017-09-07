Мукачевские пограничники задержали индийских нелегалов

В Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы задержали четырех иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Нелегалов задержали пограничники отдела "Великая Паладь" Мукачевского отряда.
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"Патрулируя участок украинско-венгерской границы недалеко от населенного пункта Великая Паладь, что в Виноградовском районе на Закарпатье, пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц. На расстоянии около 500 м от границы правоохранители задержали четырех человек. При себе мужчины не имели никаких документов и рассказали, что являются гражданами Индии", - говорится в сообщении.
Напомним, Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов.