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Главная » Страна » Мукачевские пограничники задержали индийских нелегалов

Мукачевские пограничники задержали индийских нелегалов

Мукачевские пограничники задержали индийских нелегалов
Фото: ГПСУ

При себе мужчины не имели никаких документов

07.09.17 31
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В Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы задержали четырех иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Нелегалов задержали пограничники отдела "Великая Паладь" Мукачевского отряда.

"Патрулируя участок украинско-венгерской границы недалеко от населенного пункта Великая Паладь, что в Виноградовском районе на Закарпатье, пограничный наряд заметил группу неизвестных лиц. На расстоянии около 500 м от границы правоохранители задержали четырех человек. При себе мужчины не имели никаких документов и рассказали, что являются гражданами Индии", - говорится в сообщении.

Напомним, Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов.

 

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