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Главная » Страна » В Украине хотят усилить наказание за нападение на силовиков

В Украине хотят усилить наказание за нападение на силовиков

В Украине хотят усилить наказание за нападение на силовиков
Фото: МВД Украины

Законопроект уже принят в первом чтении, и в четверг его повторно рассмотрит парламент

07.09.17 52
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Народные депутаты Украины собираются ужесточить ответственность за преступления против силовиков и их родственников. Максимальное наказание за покушение на убийство - пожизненное заключение.

Об этом пишет "Сегодня".

Законопроект уже принят в первом чтении, и в четверг его повторно рассмотрит парламент. 

В случае принятия законопроекта, будут изменены несколько статей Уголовного кодекса. Например, авторы изменений предлагают отдельным пунктом прописать ответственность за преступления против пограничников, сотрудников СБУ, нацгвардейцев, военных разведчиков, военнослужащих ВСУ и телохранителей первых лиц государства. 

Кроме того, одним из новых пунктов предусматривается наказание за материальный ущерб, нанесенный силовику. В зависимости от размера ущерба, предлагается ввести штрафы от 1700 до 5100 грн. По максимуму - лишать свободы на 5 лет. Отдельно будет прописано наказание за убийство или покушение на убийство сотрудника погранслужбы, СБУ, Нацгвардии. Виновных в таких преступлениях предлагают наказывать тюремными сроками от 10 лет до пожизненного.

Такое же наказание грозит тем, кто совершил убийство или покушение на родственников силовика из-за его служебной деятельности. Еще авторы законопроекта предлагают четко прописать наказание для тех, кто берет в заложники силовиков, участвующих в боях, или членов их семей либо занимается шантажом последних. За такое преступление предусматривается наказание виновных тюремными сроками от 9 до 15 лет.

Напомним, у копов под Одессой угнали служебный автомобиль.

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