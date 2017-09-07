Молдавская армия прибыла на учения в Украину

Национальная армия Молдовы вопреки запрету президента Игоря Додона прибыла в Украину для участия в международных учениях Rapid Trident 2017, которые проходят во Львовской области с 7 по 23 сентября.

Об этом говорится в сообщении минобороны Молдовы, на которую ссылаются европейские СМИ.

Командир подразделения подполковник Александру Маркуца отметил, что цель этих учений - развитие взаимодействия войск, усиление обороноспособности и поддержка на международной арене позитивного образа армии Молдовы для ее участия в миротворческих миссиях.

Молдавский контингент в составе 57 военнослужащих состоит из бойцов 22-го миротворческого батальона и бригады "Молдова-1".

Напомним, Приднестровье хочет стать наблюдателем при ООН.