В Украине вступил в силу закон "Об амнистии в 2016 году". Вчера его опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Как сообщает "112 канал", опубликованный закон предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных не тяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими. В частности, граждан:

которые на момент нарушения были несовершеннолетними,

беременных на данный момент женщин,

родителей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов (если этих осужденных не лишили родительских прав),

признанных инвалидами,

осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста,

ветеранов войны,

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,

детей родителей старше 70 лет или родителей-инвалидов, если у тех нет других трудоспособных детей.

Закон распространяется на участников АТО.

Если осужденный отбывает наказание за не тяжкое и не особо тяжкое преступление, его могут освободить от наказания, если он отбыл менее половины срока основного наказания.

Осужденным за не особенно тяжкие преступления, если они не подпадают под действие описанных выше норм, сократят наполовину неотбытую часть наказания.

"Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания", - говорится в тексте закона.

Напомним, Луценко предложил создать отдельное СИЗО для военных в зоне АТО.