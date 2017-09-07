Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине вступил в силу закон об амнистии

В Украине вступил в силу закон об амнистии

В Украине вступил в силу закон об амнистии
Иллюстрация из открытых источников

Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально

07.09.17 168
000

В Украине вступил в силу закон "Об амнистии в 2016 году". Вчера его опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Как сообщает "112 канал", опубликованный закон предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных не тяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими. В частности, граждан:

  • которые на момент нарушения были несовершеннолетними,
  • беременных на данный момент женщин,
  • родителей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов (если этих осужденных не лишили родительских прав),
  • признанных инвалидами,
  • осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста,
  • ветеранов войны,
  • участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
  • детей родителей старше 70 лет или родителей-инвалидов, если у тех нет других трудоспособных детей.

Закон распространяется на участников АТО.

Если осужденный отбывает наказание за не тяжкое и не особо тяжкое преступление, его могут освободить от наказания, если он отбыл менее половины срока основного наказания.

Осужденным за не особенно тяжкие преступления, если они не подпадают под действие описанных выше норм, сократят наполовину неотбытую часть наказания.

"Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания", - говорится в тексте закона.

Напомним, Луценко предложил создать отдельное СИЗО для военных в зоне АТО.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Луценко предложил создать отдельное СИЗО для военных в зоне АТОМинюст: Украинским тюрьмам не хватает денегПрезидент подписал закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24409
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10698
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4386
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4261
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2189
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1311
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2872
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 5039 / 6716
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3666 / 3953
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2596 / 54979
  4. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2513 / 3023
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2354 / 7612
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2178 / 2482
  7. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 1697 / 2769
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 28 / 54979
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 1840
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 16 / 2769
  4. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 13 / 6716
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 13 / 7612
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2482
  7. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 7 / 4261
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.