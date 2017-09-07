В ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Фуры ввезли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям

Через КПВВ "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от благотворительных организаций "Человек в беде" и "Красный Крест".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию с гуманитарным грузом последовали 10 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде" и один грузовик от Международного комитета Красного Креста.

Фуры ввезли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям, общим весом более 202 т.

Напомним, Украина в Минске подтвердила готовность обмена пленными по формуле 309 на 87.