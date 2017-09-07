Украина первой в мире провела торги с помощью Blockchain

Задача проекта - показать, что систему можно внедрить и в другие проекты государственного уровня

Госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) провело первый в мире аукцион с помощью технологии blockchain, которая делает невозможным изменение данных в системе.

Об этом сообщает УНИАН .

Гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев отметил, что это является первым этапом. "На сегодня мы будем сохранять ставки, последовательность, размер ставок. В дальнейшем будут фиксироваться и заявки, и внесение всей информации, которая может содержаться в системе", - отметил он.

Проверить достоверность информации можно на сайте blockchain.gov.ua.

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Для создания платформы блокчейн была выбрана EXONUM международной компании BitFury Group. Ее представитель Валерий Вавилов отметил, что на данном этапе участник аукциона может проверить свои данные, в дальнейшем появится возможность проверки других участников аукциона.

"Вы можете быть уверены, что ваши данные внесены в базу, что они не были изменены. Следующим этапом будет возможность проверки других участников, в том числе чтобы обеспечить невозможность изменения данных задним числом. Таким образом обеспечивается 100-процентная честность", - сказал он.

Вавилов добавил, что задача проекта - показать, что систему можно внедрить и в другие проекты государственного уровня.