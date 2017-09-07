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Главная » Страна » Украина первой в мире провела торги с помощью Blockchain

Украина первой в мире провела торги с помощью Blockchain

Украина первой в мире провела торги с помощью Blockchain
Иллюстрация: Mojix

Задача проекта - показать, что систему можно внедрить и в другие проекты государственного уровня

07.09.17 446
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Госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) провело первый в мире аукцион с помощью технологии blockchain, которая делает невозможным изменение данных в системе.

Об этом сообщает УНИАН .

Гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев отметил, что это является первым этапом. "На сегодня мы будем сохранять ставки, последовательность, размер ставок. В дальнейшем будут фиксироваться и заявки, и внесение всей информации, которая может содержаться в системе", - отметил он.

Проверить достоверность информации можно на сайте blockchain.gov.ua. 

Для создания платформы блокчейн была выбрана EXONUM международной компании BitFury Group. Ее представитель Валерий Вавилов отметил, что на данном этапе участник аукциона может проверить свои данные, в дальнейшем появится возможность проверки других участников аукциона.

"Вы можете быть уверены, что ваши данные внесены в базу, что они не были изменены. Следующим этапом будет возможность проверки других участников, в том числе чтобы обеспечить невозможность изменения данных задним числом. Таким образом обеспечивается 100-процентная честность", - сказал он.

Вавилов добавил, что задача проекта - показать, что систему можно внедрить и в другие проекты государственного уровня.

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