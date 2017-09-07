Усик пообещал похоронить Хука

Украинский боксер Александр Усик пообещал наказать Марко Хука из Германии за то, что он толкнул и обозвал его на пресс-конференции перед боем.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ со ссылкой на пресс-службу Всемирной боксерской супер серии (WBSS).

После инцидента, который произошел на пресс-конференции в Берлине, Усик был настроен решительно. "Я похороню его в субботу", - пообещал украинский боксер.

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Также Усик объяснил, что побудило его выступить в WBSS.

"Я выбрал этот турнир, потому что это путь к достижению мечты об объединении всех поясов, и его кубок назван именем Мохаммеда Али. Я родился с этим великим чемпионом в один день - это знак. И я восхищаюсь Али, потому что он самый большой образец для подражания в боксе. Я буду благодарить Бога, если выиграю трофей с его именем", – признался Александр Усик.

Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.