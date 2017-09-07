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Главная » Страна » Налоговой милиции больше не будет, - Данилюк

Налоговой милиции больше не будет, - Данилюк

Налоговой милиции больше не будет, - Данилюк
Александр Данилюк / Фото: Пресс-служба президента

Просто есть вещи, которых не должно быть

07.09.17 95
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Кабинет министров на своем заседании одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции.

Об этом в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований. Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством", - написал Данилюк.

Сообщение он сопроводил красивой картинкой и латинской пословицей "Carthago delenda est!", что переводится как "вещи, которые нужно уничтожить". 

Напомним, ликвидация налоговой милиции планировалась к концу прошлого года.

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