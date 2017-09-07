Налоговой милиции больше не будет, - Данилюк

Кабинет министров на своем заседании одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции.
Об этом в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований. Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством", - написал Данилюк.
Сообщение он сопроводил красивой картинкой и латинской пословицей "Carthago delenda est!", что переводится как "вещи, которые нужно уничтожить".
Напомним, ликвидация налоговой милиции планировалась к концу прошлого года.