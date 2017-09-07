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Сегодня - День военной разведки

Сегодня - День военной разведки
Фото: Пресс-служба полка "Азов"

Военной разведке Украины исполняется 25 лет

07.09.17 16
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Именно в этот день в 1992 году, в соответствии с Указом Президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины", в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, что стало началом истории военной разведки независимой Украины, напоминает "Укринформ".

После распада СССР и восстановления в августе 1991 года независимости, перед нашим государством остро встал вопрос создания военной разведки, ведь раньше подобные структуры подчинялись Москве. Параллельно со становлением Вооруженных Сил Украины началось создание системы военной разведки нашей армии. В феврале 1992 года началось формирование управления разведки Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а уже 7 сентября 1992 года, было принято решение о формировании Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. В апреле 1994 года Указом Президента Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины было переименовано в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины).

С тех пор начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Вооруженных Сил. Этот праздник - свидетельство признания особой роли, которую играет военная разведка в деле защиты национальных интересов нашего государства, особенно сейчас, когда агрессия со стороны России и другие изменения во внешней и внутренней среде безопасности обусловливают необходимость создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны. В сложных условиях открытой агрессии страна нуждается в эффективной и активной разведке, способной к предоставлению оперативной, объективной и достоверной разведывательной информации а также реальных прогнозах для принятия руководством страны важных государственных решений в сфере национальной безопасности.

За три года войны украинские разведчики вышли на новый качественный уровень подготовки. С начала военных действий они находятся на передовой, защищая территориальную целостность государства, показывая впечатляющие образцы мужества и героизма.

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