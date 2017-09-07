Украина может создать условия, чтобы Крым стал для Москвы неподъемным бременем, – Порошенко

Наша страна будет использовать для этого различные инструменты международного права

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина может создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

"Можем ли мы выбить Россию оттуда силой? Нет. Уйдет ли она сама? Нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь", – сказал Порошенко.

Украина, по его словам, использует инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, различные международные платформы и мониторинговые механизмы для привлечения России к международно-правовой ответственности.

Президент отметил, что первые слушания в Международном суде Организации Объединенных Наций продемонстрировали, что подобные дела являются тяжелыми и комплексными.

"Но мы на правильном пути. Суд уже приказал России прекратить нарушения прав человека в Крыму и политику расовой дискриминации на полуострове", – отметил глава государства.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.