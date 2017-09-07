Суд назначил Полякову новый залог – вдвое больше предыдущего

Соломенский суд назначил фигуранту "янтарного дела", депутату Максиму Полякову новый залог 608 тыс грн. Об этом сообщает LIGA.net.
Суд удовлетворил просьбу Специализированной антикоррупционном прокуратуры зачислить в бюджет внесенный ранее Поляковым залог 304 тыс. грн.
В то же время, вместо 5 млн грн нового залога, суд назначил залог в размере 608 тысяч гривен. Сумма должна быть внесена в течение пяти дней.
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Напомним, 6 cентября Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для Полякова залог в 5 млн грн.
11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест.