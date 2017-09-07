В Донбассе пропали без вести 282 гражданских, – СБУ

Среди пропавших без вести в Донбассе – 282 гражданских украинца, в том числе 6 волонтеров и 2 журналиста. Об этом говорится в документах, которые предоставил представитель объединенного центра по координации поиска и освобождения пропавших без вести в зоне проведения АТО (при СБУ) Юрий Кочанов телеканалу 112 Украина.
Кроме этого в Донбассе пропали:
116 военнослужащих, среди которых: 71 военный ВСУ, 24 правоохранителя, 16 нацгвардейцев и 5 пограничников;
12 добровольцев.
Всего 410 человек считаются пропавшими без вести.