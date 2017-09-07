Строить энергомост Украина-ЕС помогут компании из США, Польши и Великобритании

В реализации проекта "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз" примут участие три иностранные компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.
Целью проекта является развитие межгосударственных магистральных сетей и организация выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для обеспечения долгосрочного экспорта электроэнергии в страны Европейского Союза.
Консорциумом в составе компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited направлены Минэнергоугля концептуальная записка и технико-экономическое обоснование осуществления государственно-частного партнерства по указанному проекту.
В частности, проектом предусмотрены:
- интеграция объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E;
- развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей;
- организация выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для передачи электрической энергии странам ЕС;
- привлечение средств, полученных от экспорта электроэнергии, производимой блоком № 2 ХАЭС в страны ЕС, для финансирования строительства энергоблоков № 3 и 4 ХАЭС.
Данный проект является первым проектом государственно-частного партнерства, который предусматривает интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой.