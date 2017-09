Adam Naas – Fading away https://www.youtube.com/watch?v=Sy8BHq0M770

Французский артист уже обрел популярность на родине, а после выхода клипов на песни «Fading away» и «Please, Come Back To Me», о нем заговорили повсеместно. Адам Наас играет Dark Soul, открывая в электронной музыке новые грани, умело сочетая красочные мелодии с мягким, но сильным вокалом.

Adam Naas Live – Please, Come Back To Me https://www.youtube.com/watch?v=z0UTRagH6C0

Адаму всего 24, и его карьера только начинается. Еще год назад музыкант играл на разогреве у AARON и Грегори Портера, но парня быстро заметили уважаемые компании звукозаписи, и Адам повязал свое творчество с лейблом Virgin. Так у артиста появился в активе первый EP «Adam Naas», а сейчас он активно готовится к выходу полноформатного альбома.

8 сентября на крыше Bel étage будет звучать проникновенный голос и душевная музыка Adam Naas. Гостей ожидает невероятная атмосфера и знакомство с парнем, который даже самого отъявленного скептика красотой своего голоса заставит полюбить дарк-соул.

08.09.2017

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 20:00

Билеты: 400-600 грн https://marcoconcert.com/events/indie-rock/adam-naas/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/1924558981138719