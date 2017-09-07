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Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентов

Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентов
Верховная Рада / Фото: УНИАН

Депутаты освободили от налогообложения доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам

07.09.17 1015
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Верховная Рада приняла закон, который предусматривает освобождение нерезидентов от уплаты налогов по доходам от государственных ценных бумаг. Об этом сообщает УНИАН.

За принятие законопроекта 7052 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги" проголосовали 236 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон позволит освободить от уплаты налогов, полученных нерезидентами в виде процентов, дисконтов по государственным ценным бумагам, которые выплачиваются Минфином как эмитентом.

Как отметил, представляя законопроект, министр финансов Александр Данилюк, принятие закона позволит улучшить инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг для иностранных инвесторов, стимулировать привлечение финансирование госбюджета за счет иностранных заимствований.

Напомним, в августе объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов вырос на 460 млн грн – до 471,1 млн грн.

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