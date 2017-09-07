Без завершения реформ Украина утратит государственность, - Порошенко

У нас нет другого выхода, кроме как двигаться в Европу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без завершения реформ Украина утратит государственность.

Об этом глава Украинского государства заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту.

"В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировала отсталость стран, оставляла их на обочине мирового прогресса. Есть еще худшая перспектива: без завершения реформ мы утратим государственность и нас просто не станет. Но это - пессимистический сценарий, и я его не допущу", - заявил президент.

Он подчеркнул, что сценарий Украины - оптимистический, и называется он "успешная европейская Украина успешных украинцев".

"Победа зависит, среди прочего, и от того, сможем ли мы правильно диагностировать главные вызовы и дать на них адекватные ответы", - отметил глава государства.

Напомним, Порошенко насчитал 144 реформы в Украине за последние несколько лет.