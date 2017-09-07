Прокуратура Киева требует у ДТЭК Ахметова вернуть акции трех компаний

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд Киева на энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова о возвращении в собственность города пакетов акций Киевэнерго, Киевгаза и Киевводоканала, которые более десяти лет назад были переданы компании "Киевэнергохолдинг" с целью создания единого комплекса поставок энергоресурсов и воды в столице. Об этом сообщил прокурор Киева Роман Говда, передает УНИАН.

"Прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд Киева иск о возвращении территориальной общине столицы пакетов акций Киевэнерго, Киевгаза и Киевводоканала стоимостью более 1 млрд грн", – сказал Говда.

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Ранее сообщалось, что компания Ornex, входящая в группу "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "Киевэнерго", ПАО "ДТЭК "Донецкоблэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго".