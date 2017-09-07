Завтра в Украину вернется лето

С завтрашнего дня в Украине начнет теплеть. В некоторых областях температура будет составлять "курортные" +24°...+27°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра лето попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные +24... +27 градусов", - написала она.
В большинстве областей +18... +23 градуса. И только на севере, Волыни и Ривненщине сохранится прохладная погода, +17... +21 градус.
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Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью - также в Полтаве и Запорожье.
В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня +18... +20 градусов.
На выходных в Украине потеплеет еще больше: температура достигнет +25... +30 градусов.
Ранее "Фокус" сообщал, что температура воды в Днепре стала некомфортной для купания.