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Главная » Страна » Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта "газовой схемы" Онищенко
Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта "газовой схемы" Онищенко
Фото: Пресс-служба НАБУ

Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта "газовой схемы" Онищенко

Подозреваемый скрывался от следствия с лета 2016 года

07.09.17 208
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали еще одного фигуранта так называемой "газовой схемы" экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из предполагаемых участников преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", – говорится в сообщении.

Подозреваемый скрывался от следствия, систематически меняя место проживания – с лета 2016 года.

7 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн грн.

Задержанный подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе в участии в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере; совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния.

Напомним, детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего ОАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 8 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них в отношении 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

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