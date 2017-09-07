Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Лавриновичу вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году

Лавриновичу вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году

Лавриновичу вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году
Александр Лавринович / Фото: znaj.ua

Экс-министр уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот

07.09.17 146
000

Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в Генпрокуратуре, куда он прибыл сегодня, 7 сентября, вручили подозрение в захвате власти в 2010 году. Об этом журналистам сообщил сам Лавринович после того, как вышел из ГПУ, передает 112 Украина.

"Было следственное действие – вручение мне подозрения. Ничего не спрашивают во время этого (ответил на вопрос, который ему задавали, – ред.)", – сказал Лавринович.

"Главная причина моего появления здесь сегодня – это толкование того, что решение Конституционного суда не может быть выполнено, кроме того, кого оно касается. Тот субъект, который нарушил Конституцию во время внесения в нее изменений, согласно этой научной разработке, определяется единственным субъектом, который имеет право исправлять свою ошибку. Если суд установил неправомерность какого-либо действия или поступка, то исправить ее должен тот, кто совершил это правонарушение. Такова изложенная логика", – добавил он.

Лавринович уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот. Ему, по словам адвоката, грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-министр также добавил, что вопрос об избрании ему меры пресечения сегодня не обсуждался.

Напомним, 6 сентября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. Сообщение было направлено по месту проживания.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти) Януковичу и Лавриновичу в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Лавринович не получал никаких подозрений от ЛуценкоВ суде по делу о госизмене Януковича объявлен очередной перерывЛавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 года

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24935
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11136
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4536
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4527
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2238
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1376
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3082
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 7839 / 8538
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3740 / 4026
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3155 / 55603
  4. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 2779 / 3212
  5. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2778 / 3220
  6. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2680 / 7895
  7. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2210 / 2496
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33 / 55603
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 1993
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 17 / 2887
  4. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 16 / 8538
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 14 / 7895
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2496
  7. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10 / 11136
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.