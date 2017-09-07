Лавриновичу вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году

Экс-министр уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот

Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в Генпрокуратуре, куда он прибыл сегодня, 7 сентября, вручили подозрение в захвате власти в 2010 году. Об этом журналистам сообщил сам Лавринович после того, как вышел из ГПУ, передает 112 Украина.

"Было следственное действие – вручение мне подозрения. Ничего не спрашивают во время этого (ответил на вопрос, который ему задавали, – ред.)", – сказал Лавринович.

"Главная причина моего появления здесь сегодня – это толкование того, что решение Конституционного суда не может быть выполнено, кроме того, кого оно касается. Тот субъект, который нарушил Конституцию во время внесения в нее изменений, согласно этой научной разработке, определяется единственным субъектом, который имеет право исправлять свою ошибку. Если суд установил неправомерность какого-либо действия или поступка, то исправить ее должен тот, кто совершил это правонарушение. Такова изложенная логика", – добавил он.

Лавринович уточнил, что ГПУ инкриминирует ему именно захват власти, а не государственный переворот. Ему, по словам адвоката, грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-министр также добавил, что вопрос об избрании ему меры пресечения сегодня не обсуждался.

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Напомним, 6 сентября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. Сообщение было направлено по месту проживания.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти) Януковичу и Лавриновичу в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.