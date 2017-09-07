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Главная » Страна » Пропавшего в Беларуси сына украинского офицера держат в российском СИЗО

Пропавшего в Беларуси сына украинского офицера держат в российском СИЗО

Пропавшего в Беларуси сына украинского офицера держат в российском СИЗО
Павел Гриб / Фото: Facebook, Игорь Гриб

Павел Гриб находится в Краснодаре

07.09.17 55
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Пропавший 24 августа в Беларуси 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ). Об этом сообщил его отец, офицер запаса Игорь Гриб, передает УНИАН.

По его словам, эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне это сообщили в Министерстве иностранных дел", – сказал Гриб.

Также он отметил, что в первую очередь собирается посетить своего сына. "Мы будем бороться за него, проведать нужно", – сказал Гриб.

Напомним, 19-летний Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа. Он поехал в Гомель на встречу с гражданкой России, с которой познакомился в соцсетях и которая также прибыла в Гомель.

Официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. То же подтвердили и украинские пограничники.

По неофициальной информации, Павел был задержан в связи с пребыванием в розыске, в который его объявила ФСБ РФ якобы по подозрению в терроризме.

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