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Главная » Страна » МИД: Сына украинского пограничника содержат в российском СИЗО по обвинению в терроризме

МИД: Сына украинского пограничника содержат в российском СИЗО по обвинению в терроризме

МИД: Сына украинского пограничника содержат в российском СИЗО по обвинению в терроризме
Павел Гриб / Фото: Facebook, Игорь Гриб

19-летнему парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы

07.09.17 18
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Пропавший 24 августа в Беларуси 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (Россия) по обвинению в терроризме. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Павла Гриба в Краснодаре. В сообщении говорится, что Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ", - рассказал Кирилич.

Статья 205 УК РФ инкриминирует террористический акт и предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Дипломат также добавил, что сейчас украинские представители в России выясняют обстоятельства задержания Гриба, а также пытаются добиться доступа к нему адвоката и близких.

"Посольству Украины в России и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительства МИД России в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания, обеспечить его права на адвокатскую защиту, а также обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет", - добавил Кирилич.

Напомним, 19-летний Павел Гриб, сын офицера Госпогранслужбы, исчез на территории Беларуси 24 августа. Он поехал в Гомель на встречу с гражданкой России, с которой познакомился в соцсетях и которая также прибыла в Гомель.

Официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. То же подтвердили и украинские пограничники.

По неофициальной информации, Павел был задержан в связи с пребыванием в розыске, в который его объявила ФСБ РФ якобы по подозрению в терроризме.

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