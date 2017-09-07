В Одессе правоохранительные органы проводят масштабную спецоперацию по отработке "лиц, которые негативно влияют на оперативную обстановку в регионе". В связи с ее началом в 5 часов утра личный состав одесской полиции подняли по боевой тревоге. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

Сегодня в 5 утра личный состав одесской полиции подняли по боевой тревоге в связи с началом.

"В настоящее время приданными силами полиции из числа работников аппарата Нацполиции Украины и из других регионов проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По состоянию на 8 утра уже есть первые результаты. Просим граждан с пониманием отнестись к принятым мерам. Все они направлены на обеспечение публичного порядка и вашей личной безопасности", — говорится в сообщении.

Местное издание "Думская" сообщает, что все полицейские райотделы, отделения и опорные пункты сейчас напоминают "осажденные крепости". Ворота закрыты, на улице дежурят вооруженные автоматами правоохранители.

По данным источников издания. по городу массово проходят обыски и другие следственные мероприятия.

"Отрабатываются адреса, установленные оперативным путем. Ищут оружие, наркотики, другие незаконные предметы, задерживаются лица, находящиеся в розыске", - сообщил источник в уголовном розыске.

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в Одесской области дан старт практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие".

"Силами подразделений департаментов уголовного розыска, противодействия наркопреступности, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции совместно с ГУНП Одесчины на территории области осуществляются масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов. В них задействовано 200 сотрудников криминального блока и бойцов спецподразделений НПУ", — отметил он.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter сообщил, что в ходе спецоперации полицейские обнаружили и изъяли крупную сумму денег, принадлежащую местному криминалитету ­"общак вора в законе".

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн долл., 90 000 евро, 500 000 грн", - написал глава МВД.









Фото: Думская