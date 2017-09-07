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Главная » Страна » В Украине вакцинировано против коклюша, дифтерии и столбняка менее половины детей

В Украине вакцинировано против коклюша, дифтерии и столбняка менее половины детей

В Украине вакцинировано против коклюша, дифтерии и столбняка менее половины детей
Фото из открытых источников

Из-за нехватки вакцин и антинаучных социальных мифов украинцы страдают от инфекционных болезней, о которых давно забыли в развитых странах

07.09.17 91
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В 2016 году в Украине против коклюша, дифтерии и столбняка было вакцинировано менее 50% детей.

Об этом сообщили в Минздраве, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ.

В ведомстве подчеркнули, что за первые 8 месяцев 2017 года в Украине уровень охвата прививками повысился, однако все равно недостаточно, чтобы защитить общество от опасных болезней.

"По состоянию на начало августа этого года, более 29% детей до 1 года были защищены от коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АКДС. На аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 2%, а в 2015 году - 20%. Улучшились показатели охвата другими вакцинами. В частности, среди детей в возрасте до 1 года на начало августа 2017 почти 47% были привиты против туберкулеза (13% - на начало августа 2016 и 29% - 2015), почти 42% - против гепатита В (9% - на начало августа 2016 и 15% - 2015), 56% - против кори, паротита и краснухи (38% - на начало августа 2016 и 44% - 2015) ", - сообщили в Минздраве.

За первые 7 месяцев 2017 года 29% детей до 1 года вакцинировали от полиомиелита. За этот же период в 2015 году вакцинировали 17% детей, а в 2016 - 40%, что связано с проведением дополнительной иммунизации.

Напомним, по данным Минздрава, из-за нехватки вакцин и антинаучных социальных мифов относительно прививок много украинцев страдают от инфекционных болезней, о которых давно забыли в развитых странах мира.

В Минздраве призывают родителей вакцинировать своих детей.

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