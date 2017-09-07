В Авдеевской промзоне погиб украинский военнослужащий

С начала суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате одного из обстрелов в Авдеевской промзоне погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО в Facebook.

Как и в предыдущие дни, боевики чаще всего нарушали режим прекращения огня на приморском и донецком направлениях. Дважды они применяли минометы.

Так, около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по нашим позициям у Марьинки. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А вблизи Широкино бандиты обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия.

На донецком направлении в окрестностях Зайцево противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне.

На луганском направлении факт применения врагом миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку Лобачева.