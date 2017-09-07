Двух бизнесменов из Киева и Харькова оштрафовали за поставку продуктов в "ДНР"

Дельцы по фиктивным договорам якобы отгружали продукцию в "третьи страны"

Суд оштрафовал двух предпринимателей из Киева и Харькова на сумму более 15 млн гривен за поставки продуктов боевикам "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили две коммерческие структуры на нелегальном снабжении продуктами террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмены из Харькова и Киева наладили поставки продуктов боевикам под видом экспорта в другие страны. По фиктивным договорам дельцы якобы отгружали продукцию в "третьи страны", которые через Россию попадали на временно неконтролируемые Украиной территории Донбасса.

Правоохранители установили, что злоумышленники планировали вывезти продукты на сумму больше 7,5 млн грн.

Решением суда двух директоров коммерческих структур признали виновными в совершении преступления. Дельцами в бюджет будут возвращены более 15 млн грн.