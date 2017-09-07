ОБСЕ: Часть боевиков не получала приказы о прекращении огня

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что среди боевиков террористической организации "ДНР" есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 5 сентября по 19.30 6 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения в подконтрольных районах "ДНР", а также в контролируемой "ДНР" Новоласпе (50 км к югу от Донецка), сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ", - говорится в отчете.

Также в отчете отмечается, что боевик на блокпосту неподалеку от контролируемого "ЛНР" села Желтое сообщил наблюдателям СММ, что его группа не получала новых распоряжений по взаимодействию с миссией, и в соответствии с действующим распорядком, они не должны разговаривать с представителями СММ.

Кроме того, лица в военной одежде, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах в контролируемых "ЛНР" населенных пунктах отказались разговаривать с наблюдателями миссии, отмечается в отчете.

В то же время сказано, что десять мужчин в военной форме на разных блокпостах неподалеку от контролируемого боевиками "ЛНР" Молодежного (63 км северо-восточнее Луганска) сообщили наблюдателям, что они получили "устные приказы не стрелять и не реагировать на какой-либо огонь и подписали документы, в которых говорилось о том, что они получили и поняли приказы".