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Главная » Страна » Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль

Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль

Суд запретил сыну Шуфрича два месяца садиться за руль
Фото: facebook.com

Нестор Несторович не возражал

07.09.17 63
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Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции о временном ограничении Нестора Шуфрича-младшего управлять транспортным средством сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича в Facebook.

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве старшего лейтенанта Ямкового о временном ограничении Шуфрича Нестора Несторовича в праве управления транспортным средством сроком на два месяца. Ни адвокаты Нестора Шуфрича-младшего, ни сам сын народного депутата не возражали против такого решения, более того, отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем", - отметилив пресс-службе.

Напомним, в Киеве вечером 26 августа Шуфрич-младший на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на прохожего. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. 

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). 29 августа полиция объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

30 августа следственный судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Голуб избрала меру пресечения Шуфричу-младшему в виде личного поручительства его отца-депутата, хотя прокуратура требовала круглосуточного домашнего ареста. Апелляцию прокуратуры на меру пресечения Шуфричу-младшему рассмотрят 12 сентября.

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