Комитет Рады подписал меморандум с владельцами авто с иностранными номерами

Владельцы нерастаможенных авто, которые митинговали в центре Киева, подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Об этом сообщила сама Южанина, передает Эспрессо.TV.

"В процессе переговоров мы пришли к пониманию, что мы можем вместе с ними подписать меморандум, который бы включал в себя самые важные аспекты, чтобы люди понимали, что их услышали, разъехались по домам и занимались своими делами. А мы занимались наработкой законодательства и в самые быстрые сроки принимали его", - заявила Южанина.

По ее словам, в меморандуме есть обязательства как со стороны митингующих, так и со стороны государства.

"Мы пообещали, что в ближайшее время, на следующей пленарной неделе рассмотрим законопроект, примем его. Он бы включал в себя следующий раздел: фундаментальное закрытие границ для авто, которые незаконно используют режим временного ввоза или режим транзита", - сообщила нардеп.

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Южанина сообщила, что вторая часть меморандума касается обещания наработки законопроекта, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет, были растаможены с уплатой всех таможенных платежей, которые установлены государством.

Меморандум предусматривает, что с момента закрытия границ для новых автомобилей государство освобождает от ответственности лиц за нарушение таможенных правил.

По словам Южаниной, переход на украинские номера обойдется фактическим владельцам нерастаможенных автомобилей в 1000-1400 евро

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2-1,4 тыс. евро", - заявила она.

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Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позже 2000 года. Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы.