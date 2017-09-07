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Румынии не понравился новый закон об образовании

Румынии не понравился новый закон об образовании
Фото из открытых источников

В Бухаресте выразили обеспокоенность нормами статьи, касающейся языка обучения в школах

07.09.17 13
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Румыния выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, передает УНИАН.

"Министерство иностранных дел обеспокоено принятым 5 сентября Верховной Радой законом об образовании, в частности, статьей 7, которая касается обучения на языке национальных меньшинств", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Румынии.

В румынском МИД напомнили, что согласно Конвенции по защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителей нацменьшинств на обучение на родном языке.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании". В принятом документе говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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