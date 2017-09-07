На Днепропетровщине поймали прокурора на взятке

В Днепропетровской области во время передачи взятки в размере 25 тыс. долларов был задержан прокурор. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины во время досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.368 УК Украины, разоблачен прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №1 при получении неправомерной выгоды от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за мошенничество", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, на сайте Генеральной прокуратуры начал работать счетчик пойманных коррупционеров.