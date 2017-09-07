В августе боевики 62 раза препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала, что в августе 2017 года боевики ОРДЛО 62 раза в нарушение Минских соглашений препятствовали деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В течение августа, кроме преград связанных с минной опасностью, зафиксировано 62 случая препятствования деятельности СММ ОБСЕ. Среди них: запрет доступа патрулям Миссии 43 раза, допуск с условиями 13 случаев, препятствование дистанционному мониторингу с применением БПЛА 6 раз. Например, в двух последних случаях - 26 и 30 августа в Ясиноватой, вооруженные лица, по приказу своих командиров, не позволили наблюдателям осуществить полет БПЛА в районе Донецкой фильтровальной станции, угрожая его сбить", - говорится в сообщении.

За этот же период ВСУ ограничили свободу передвижения наблюдателям и препятствовали мониторингу 5 раз.

Кроме этого, в штабе АТО сообщили, что на протяжении длительного времени остается полностью заблокированным доступ патрулей СММ ОБСЕ в район Комсомольское - Кумачово - Новоазовск - Саханка, который должен быть свободным от тяжелого вооружения и военной техники.

Также в августе СММ ОБСЕ зафиксировала более 520 единиц вооружения и военной техники со стороны ОРДЛО, что является нарушением Минских договоренностей.

"Так, 126 единиц ВВТ (РСЗО, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы) были размещены с нарушением линии отвода, 292 единицы зафиксированы за пределами определенных мест хранения, а 110 единиц вообще отсутствовали в местах хранения", - отметили в штабе.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что среди боевиков террористической организации "ДНР" есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.