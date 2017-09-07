Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин, - исследование

В прошлом году число жертв увеличилось на 48%

Почти четверть мировых жертв (24%) инцидентов с противотранспортными минами в 2016 году приходилось на Украину. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), сообщает Радио Свобода.

Согласно результат исследования, в Украине два года подряд происходит наибольшее количество инцидентов с противотранспортными минами и вследствие этого есть наибольше количество жертв.

По сравнению с 2015 годом в 2016-ом количество инцидентов увеличилось на 48%, число жертв - на 4%, говорится в докладе.

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"Мины не только приводят к жертвам, но и имеют вредные социально-экономические последствия. Они не позволяют людям заниматься сельским хозяйством, что часто является основным источником их существования. Противотранспортные мины также могут быть препятствием для ремонта и развития инфраструктуры, предотвращая доступ к воде и газу", - заявляют авторы доклада.

В SIPRI также прибавили, что это оружие является постоянной угрозой для гуманитарных работников.

По данным института, с 1999 года в 63 странах и территориях зарегистрировали 7472 жертв вследствие инцидентов с противотранспортными минами. В 2016 году наибольшее количество таких инцидентов случилось в Украине, Мали, Афганистане, Пакистане и Камбодже.

Противотранспортные мины предназначены для выведения из строя или уничтожения транпортнних средств, в частности танков и бронемашин. Некоторые из таких мин сложно выявить, поскольку они содержат минимальное количество металла.

В отличие от противопехотных мин, которые были запрещены в 1997 году соответствующей конвенцией, использование противотранспортных мин на данное время регулируется, но не запрещено.