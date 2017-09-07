Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин, - исследование
Ситуация в Донбассе

Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин, - исследование

Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин, - исследование
Фото: defense-arab.com

В прошлом году число жертв увеличилось на 48%

07.09.17 17
000

Почти четверть мировых жертв (24%) инцидентов с противотранспортными минами в 2016 году приходилось на Украину. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), сообщает Радио Свобода.

Согласно результат исследования, в Украине два года подряд происходит наибольшее количество инцидентов с противотранспортными минами и вследствие этого есть наибольше количество жертв.

По сравнению с 2015 годом в 2016-ом количество инцидентов увеличилось на 48%, число жертв - на 4%, говорится в докладе.

"Мины не только приводят к жертвам, но и имеют вредные социально-экономические последствия. Они не позволяют людям заниматься сельским хозяйством, что часто является основным источником их существования. Противотранспортные мины также могут быть препятствием для ремонта и развития инфраструктуры, предотвращая доступ к воде и газу", - заявляют авторы доклада.

В SIPRI также прибавили, что это оружие является постоянной угрозой для гуманитарных работников.

По данным института, с 1999 года в 63 странах и территориях зарегистрировали 7472 жертв вследствие инцидентов с противотранспортными минами. В 2016 году наибольшее количество таких инцидентов случилось в Украине, Мали, Афганистане, Пакистане и Камбодже.

Противотранспортные мины предназначены для выведения из строя или уничтожения транпортнних средств, в частности танков и бронемашин. Некоторые из таких мин сложно выявить, поскольку они содержат минимальное количество металла.

В отличие от противопехотных мин, которые были запрещены в 1997 году соответствующей конвенцией, использование противотранспортных мин на данное время регулируется, но не запрещено.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В августе боевики 62 раза препятствовали работе наблюдателей ОБСЕОБСЕ: Часть боевиков не получала приказы о прекращении огняДвух бизнесменов из Киева и Харькова оштрафовали за поставку продуктов в "ДНР"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 25103
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11257
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4585
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4608
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2252
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1397
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3143
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 7839 / 8838
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3740 / 4049
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3155 / 56060
  4. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 2779 / 3329
  5. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2778 / 3280
  6. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2680 / 8018
  7. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2210 / 2505
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 34 / 56060
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 2038
  3. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 19 / 2775
  4. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 18 / 2949
  5. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 17 / 8838
  6. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 14 / 11257
  7. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 14 / 8018
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.