Международные партнеры помогут Украине реформировать ГФС

Германия, Канада, США, Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития примут участие в процессе реформирования Государственной фискальной службы Украины. Об этом в ходе рабочей встречи договорились министр финансов, глава ГФС и иностранные партнеры, сообщает пресс-служба Минфина.

Во встрече приняли участие посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли,посол Канады в Украине Роман Ващук, посол Германии в Украине Эрнст Райхель, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель Минфина США Брайан Сел, сотрудник экономического отдела Посольства США Уоррен Уилсон и представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Цель проекта - превратить ДФС на эффективную и современную структуру с развитой системой ІТ, автоматизированными и прозрачными процессами и максимально понятной системой обслуживания. Рад, что у всех есть общее видение того, как должна происходить реформа и что нужно трансформировать ", - отметил Данилюк.

Основной темой обсуждения стала имплементация всех наработок по реформе ГФС, над чем уже работает Группа внедрения реформы вместе с рабочей группой в составе представителей Минфина, ГФС и консалтинговой компании. Все международные партнеры поддержали идею создания Наблюдательного совета Проекта по комплексной реформе и согласились помогать в реформировании ГФС.