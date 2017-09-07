Венгрия обвинила Украину в нарушении прав нацменшинств

Правительство Венгрии выразило решительный протест против нового закона об образовании. Об этом идет речь в заявлении главы МИД страны на правительственном портале Венгрии, передает УНИАН.

"Украина ударила Венгрию в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства", - заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сиджарто из Таллинна, где он находится на неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Сиджарто отметил, что, по его мнению, одной из наиболее важных тем в повестке дня встречи министров были поправки в закон Украины об образовании, который был принят в новой редакции на этой неделе.

"Мы считаем постыдным, что изменения сильно нарушают права венгерского меньшинства, и постыдно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским союзом, приняла решение, которое полностью противоречит европейским ценностям. Недопустимо, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах и оставила им возможность сделать это в детских садах и начальных классах", - сказал министр.

По его словам, этот закон ставит под угрозу деятельность большинства школ Закарпатья.

"Решение Украины не только нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства, но и для Украины игнорирование международных обязательств также противоречит европейским ценностям. Соответственно, венгерское правительство будет активизироваться на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу", - добавил Сиджарто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что это решение было особенно недружелюбно по отношению к Венгрии, учитывая тот факт, что в последние месяцы Будапешт несколько раз разъяснял украинской администрации, что поправка является сильным нарушением венгерских интересов, но Киев все равно ее принял.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен

"Это было сделано, несмотря на то, что в последние годы Венгрия предоставила Украине несколько форм помощи, которые имели принципиальное значение в процессе европейской интеграции, а также для безопасности и социальной ситуации в Украине", - сказал он.

"Мы были самыми громкими сторонниками безвизового режима для граждан Украины, мы первыми ратифицировали соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, мы транспортируем природный газ в Украину через Венгрию, мы предоставили Украине 600 млн форинтов в гуманитарной помощи и обеспечили свободный отдых в Венгрии для 2,6 тыс. украинских детей в течение последних трех лет. Соответственно, решение о политике в области образования Украины можно рассматривать только как удар в спину Венгрии и венгерскому народа", - подытожил Сиджарто.

Напомним, Румыния также выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании.