Совет судей собирается избрать членов Конституционного суда 13 ноября

Совет судей намерен провести съезд судей для избрания судей Конституционного Суда 13 ноября в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы органов судейского самоуправления.
Совет судей решил определить дату продолжения ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва - 13 ноября 2017 года в 10:00, в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (Киев, Аллея Небесной Сотни, 1).
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Совет судей также принял решение объявить о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда и начало приема заявлений (лиц, изъявивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда, с 8 сентября по 7 октября включительно.
Напомним, 3 августа в Украине вступил в силу закон о Конституционном суде.