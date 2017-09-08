В зоне АТО погиб украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 25 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.
Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении боевики обстреляли украинские опорные пункты вблизи Широкино. Из гранатометов были обстреляны позиции сил АТО у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП террористы вели огонь по укреплениям на подступах к Старогнатовке.
На Донецком направлении боевики обстреливали украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.
На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
В результате боевых действий один украинский военный погиб.
Напомним, Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин.